"حماية" يدين استمرار سياسة الاعدامات الميدانية ويطالب بفتح تحقيق في جريمة إعدام (سليمة)

ووفقاً لمتابعة المركز فقد أقدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق النار بشكل مباشر تجاه المواطن (سليمة)، وذلك بعد أن إصابته بجراح بليغة فقد على إثرها القدرة على الحركة .



وجدد مركز حماية لحقوق الإنسان إدانته لسياسة القتل التي ينتهجها الاحتلال في تعامله مع المدنيين الفلسطينيين في الضفة المحتلة.





وأكد (حماية) أن جريمة قتل المواطن (سليمة) تصنف بأنها جريمة قتل خارج نطاق القانون، وهي جزء من سلسلة الإجراءات التعسفية العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وإزاء ذلك فإن المركز يطالب الأمم المتحدة بإيفاد لجنة تقصي حقائق للوقوف عند جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وفتح تحقيق جدي في جريمة قتل المواطن " سليمة ".





ودعا (حماية) المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.





رام الله - دنيا الوطنأدان مركز حماية لحقوق الانسان بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إعدام المواطن: محمد شوكت محمد سليمة (25 عاماً) ، من مدينة سلفيت، شمال مدينة القدس، خلال تواجده بالقرب من باب العامود المدخل الرئيسي للمسجد الأقصى.