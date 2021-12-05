صبري: كل أرضيات البلدة القديمة في القدس مهددة بالانهيار والتشققات



ويوم الجمعة الماضي، تعرضت أرضية في منطقة باب الحديد بالبلدة القديمة في القدس لإنهيار جزئي، نتيجة حفريات يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.





خاص دنيا الوطن - آية الملاحيأكد عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، أن كل أرضيات البلدة القديمة في القدس معرضة لتشققات والانهيار، نتيجة الحفريات أسفل المسجد الأقصى.وقال صبري، في حديثه لـ"دنيا الوطن": "إن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من خلال هذه الحفريات إلى هدم وإزالة أي أثار إسلامية، وإعطاء الطابع اليهودي للبلدة"، مؤكداً أن كلها هذا يصب في تهويد المدينة، لأنهم يعتبرون أن القدس عاصمة لليهود ليس فقط عاصمة لإسرائيل.ودعا خطيب المسجد الأقصى، العالم العربي والإسلامي بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً أنه لا يوجد أي ضغط على إسرائيل حالياً لا من دول عربية أو أجنبياً، فيما يقوم الاحتلال بأعماله بحرية تامة دون أي معارضة.وفيما يتعلق بالانتهاكات، لفت صبري أن انتهاكات الاحتلال على المسجد الأقصى مستمرة، وتكثر وتيراتها في فترة الأعياد اليهود، فهم يستغلون الأعياد لتكثيف تواجدهم في المسجد الأقصى، وكان آخر هذه الاقتحامات ما يعرف "بعيد الأنوار".