تخصيص 4 مليون شيكل لإنشاء منطقة صناعية في سخنين





وأوضح أبو ريا أنه اتفّق على اعتبار هذه الميزانيّة أوليّة للتخطيط فقط، وأنهم سوف يتابعون لتحصيل ميزانيّات أخرى من أجل الشروع بالبناء الفعلي في هذه المنطقة.





رام الله - دنيا الوطنأكدت بلدية سخنين أن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية وافقت على طلبها بتخصيص ميزانيّة قدرها 4 مليون شيكل للتخطيط لمنطقة صناعيّة اقتصاديّة بمساحة 600 دونم، مشتركة بين مدينة سخنين ومسجاف.وأفادت البلدية أنّ هذه المنطقة ستخدم بالأساس أهل سخنين، حيث ستقام في الجهة الشمالية منها، إضافة إلى احتوائها على دفيئة اقتصاديّة ودفيئة هايتيك، الأمر الّذي سيشكّل رافعة مهنيّة واقتصاديّة لأبنائها وشبابها، وفق قناة (كان) الإسرائيلية.من جهته، قال صفوت أبو ريا رئيس بلدية سخنين يوم أمس في حديثه مع الوزارة: "إن هذه الميزانيّة جاءت لتدفعنا قدماً في مشوار إقامة هذه المنطقة، حيث بدأنا بالتخطيط، ونعمل على إخراج المشروع إلى حيّز التنفيذ قريباً إن شاء الله، لما في ذلك من مصلحة وفائدة عظيمة".