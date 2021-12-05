بحر يهنئ النائب الأردني الظهراوي بإعادة انتخابه رئيساً للجنة فلسطين النيابية

رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني النائب محمد الظهراوي، مهنئاً إياه بتجديد البرلمان الأردني الثقة له في رئاسة لجنة فلسطين النيابية.وأشاد بحر بالظهراوي ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية في شتى المحافل العربية والدولية، داعياً إياه للمزيد من خدمة لقضية فلسطين العادلة.وعبر بحر عن اعتزازه وفخره بالدعم الأردني من الملك والحكومة والبرلمان والشعب لفلسطين، مشدداً على أهمية تظافر الجهود والتنسيق المشترك بين البرلمانيين والشعبين الأردني والفلسطيني، خدمة لقضية فلسطين وإفشال مخططات وأدها.من جهته؛ شكر النائب الأردني الظهراوي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة على اتصاله وتهنئته، مؤكداً استمرار عمل اللجنة دعماً لقضية وشعب فلسطين.