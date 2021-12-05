الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين (6 ديسمبر)

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين 6 كانون الأول/ ديسمبر.وأوضحت أن السفر سيكون للحافلتان التاسعة والعاشرة من كشف المسافرين رقم (2021/40)، مع ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.وأشارت لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.