شؤون فلسطينية

الجامعة العربية: إعدام الاحتلال الشاب سليمة جريمة بشعة تفضح عقليته العدوانية

الجامعة العربية: إعدام الاحتلال الشاب سليمة جريمة بشعة تفضح عقليته العدوانية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم الأحد ،على أن ما قام به جنود الاحتلال من إعدام ميداني بحق الشاب محمد سليمة في القدس المحتلة، هو جريمة حرب بشعة تعبر عن ماهية إسرائيل وعقليتها العدوانية المتطرفة والأوامر التي تعطى لهم من قبل المستويات السياسية بإطلاق النار والقتل المباشر.

وطالب أبو علي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان، مؤكداً أن هذه الجريمة يحاسب عليها القانون الدولي، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم، والممارسات، التي تنذر بعواقب وخيمة تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وتستدعي المساءلة والملاحقة الجنائية الدولية لمرتكبي جرائم الحرب التي تمارس على شعب أعزل، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو سبب كل المآسي التي تحل بالمنطقة، ولا سبيل إلى السلام دون زواله، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه، وحريته، واستقلاله.

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