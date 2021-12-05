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دولي

شاهد: تحطم طائرة مُسيرة جنوب إيران

شاهد: تحطم طائرة مُسيرة جنوب إيران
حُطام الطائرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت طهران، اليوم الأحد، عن سقوط طائرة مسيرة، جنوبي غرب إيران في ظروف لم تعرف ملابساتها بعد.

وذكرت الوكالة الرسمية (إيرنا)، أن الطائرة تحطمت في قرية ميهه في مدينة كوهرنج بمحافظة جهار محال وبختياري الواقعة جنوب غرب إيران.

وتداول ناشطون إيرانيون مقطع فيديو لمروحية تتحرك حول طائرة بدون طيار في قرية ميهه.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في مدينة شهر كرد، تأكيده صحة الفيديو المنشور لتحطم الطائرة الإيرانية المسيرة.

وأضافت وكالة أنباء (جوان) الحكومية، أن طائرة مروحية نقلت الطائرة المسيرة من موقع الحادث.

وتقع مدينة كوهرنج على بعد 90 كم من وسط محافظة جهار محال وبختياري.

 



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