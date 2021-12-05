هيئة الأسرى: الأسيرة جعابيص تعاني سياسة الإهمال الطبي المتعمد منذ سبع سنوات

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن الأسيرة المقدسية الجريحة إسراء رياض جميل جعابيص (37 عامًا) من بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، ما زالت تعاني سياسة الإهمال الطبي المتعمد، منذ سبع سنوات.وبينت الهيئة، في بيان صحفي، أن الأسيرة جعابيص، التي اعتقلت بتاريخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر2015 أثناء قيادتها لمركبتها في الشارع المحاذي لبلدة الزعيم، وأصيبت بحروق شديدة في كافة أنحاء جسمها، بعد اندلاع النيران داخل مركبتها، تعاني من تبعات إصابتها بتلك الحروق الخطيرة، حيث لا تستطيع التنفس إلا من فمها، كما أن أصابعها قد ذابت من الحريق والتصق ما تبقى منها ببعضها البعض، عدا عن حروق شديدة وتقرحات ما زالت تعاني منها في ثلثي جسدها.وأوضحت، أن الأسيرة جعابيص المحكومة بالسجن (11 عاماً) وتقبع حاليا في سجن الدامون، بحاجة لإجراء عدة عمليات جراحية بشكل مستعجل، إلا أن إدارة السجون تماطل في تقديم العلاج اللازم لها بشكل متعمد وممنهج.وفي سياق متصل، قالت الهيئة: "إن الأسيرة فيروز البو (23 عاماً) من مدينة العيزرية بالقدس، تعاني من إصابة بالقدم، بسبب الاعتداء عليها من قبل جنود الاحتلال، واطلاق النار عليها عند اعتقالها قبل نحو أربعة أشهر، حيث أجري لها لاحقاً عمليتان جراحيتان، وتم تركيب بلاتين في قدمها".وتابعت: "أثناء وجودها بالمستشفى عمّدت مخابرات الاحتلال إلى التحقيق معها، دون مراعاة وضعها الصحي الصعب، وبعدها تم نقلها إلى عيادة "سجن الرملة" عبر سيارة البوسطة الحديدية، ويتم عزلها في زنزانة انفرادية متسخة جداً، بقيت فيها يوماً كاملاً ومن ثم نقلت إلى "معبار الشارون"، ومن ثم تم نقلها إلى سجن "الدامون" في رحلة عذاب قاسية ومؤلمة، وتخضع حاليا إلى جلسات للعلاج الفيزيائي في مستشفى "رمبام".