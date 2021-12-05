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دولي

بينيت: حان الوقت لاستخدام أداوت مختلفة ضد إيران

بينيت: حان الوقت لاستخدام أداوت مختلفة ضد إيران
نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه حان الوقت  لاستخدام سلسلة أداوت مختلفة ضد إيران بسبب خرقها الاتفاق النووي، و"يجب أن تدفع ثمن ذلك".

ودعا بينت خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، جميع الدول التي تجري مفاوضات مع إيران في فيينا إلى الالتزام "بالخط العدواني"، والتأكيد لطهران أنه من المستحيل تخصيب اليورانيوم والتفاوض في نفس الوقت.

وأضاف بينيت أن "هذا هو بالضبط الوقت المناسب لاستخدام سلة مختلفة من الأسلحة والأدوات للتعامل مع إيران"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، كشف إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، عن فرصة ذهبية أهدرها سلفه، بنيامين نتنياهو، بشأن إيران.

ونشر باراك مقالاً في صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أكد من خلاله أن نتنياهو أهدر فرصة ذهبية كانت تقضي، وبشدة، بتعظيم قوة إسرائيل وتسلحها بوسائل تمكنها من هجوم مستقل ضد النووي الإيراني، حينما اصطدم بالإدارة الأمريكية السابقة للرئيس باراك أوباما.

وعزا إيهود باراك هذا الاصطدام إلى معارضة نتنياهو للاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه في شهر تموز/يوليو من العام 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، حيث حمّل باراك، نتنياهو، مسؤولية تعمده الاصطدام بأوباما، وهو الأمر الذي سمح لإيران الوصول والتقدم إلى "دولة عتبة نووية".

وذكر باراك أن نتنياهو، أو حتى رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بينيت يطلقان تصريحات جوفاء دون فائدة، متوقعاً عدم وجود خطة أمريكية أو إسرائيلية لمهاجمة إيران، معتبراً إياه إخفاقاً إسرائيلياً واضحاً، وإن أرجعه إلى نتنياهو، وليس لنفتالي بينيت.

وشدد إيهود باراك على ضرورة التنسيق الإسرائيلي مع الجانب الأمريكي في أي خطوة تتعلق بإيران، عسكرياً أو سياسياً، بدعوى أنه الأفضل لبلاده.

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