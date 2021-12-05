عائلة القناص "شموئيلي" تكشف إخفاق الجيش الإسرائيلي في ظروف مقتله

رام الله - دنيا الوطنكشفت عائلة الجندي الإسرائيلي بارئيل شموئيلي الذي قتل عند حدود قطاع غزة في آب/ أغسطس الماضي أن الجيش حتى الآن لم يجر أي تحقيق في ظروف مقتل ابنها.وذكرت القناة 14، أنه بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف على مقتل باريل حضرية شموئيلي على حدود غزة، تشكو عائلته من أنهم لم يتلقوا بعد تحقيقا شاملا في الحادث.وأفادت القناة أن والدة شموئيلي نيتزا أجرت بنفسها تحقيقا في ملابسات مقتله خلال مظاهرات اندلعت عند حدود قطاع غزة في أيلول/ سبتمبر الماضي.وبحسب نيتزا، فقد اشتكى الجنود سابقًا من خطر حقيقي في مظاهرات قطاع غزة يومي الجمعة والسبت عند الحدود، وأنهم لم يتدربوا على إطلاق النار عبر الفتحات والسلالم.وأشارت والدة شموئيلي إلى سوء السلوك لدى الجيش وعدم وجود تنسيق بينه خلال تلك المظاهرات.وبحسب نيتزا: "تلقى مراقب الجيش تقريرًا عن اقتراب جماعي للمتظاهرين نحو السياج الفاصل ويوجد خلفه الجندي بارئيل وآخرين، لكنه لم يرد على هذا التقرير المزعج، ولم يصدر تعليمات بالابتعاد عن الفتحات التي في الجدار حتى لا تتعرض القوات الموجودة على الأرض للخطر".