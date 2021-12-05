تشيلي تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحورة (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت تشيلي، أمس السبت، أنها رصدت أول إصابة بالمتحوّر (أوميكرون) على أراضيها لدى مسافر وصل من غانا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.وقالت وزارة الصحّة الإقليميّة في مدينة فالبارايسو التشيليّة، في بيان لها: "إن هذا الأجنبي المقيم في تشيلي، دخل البلاد باختبار بي سي آر سلبي، لكنّ الاختبار الإلزاميّ الإضافي عند الوصول إلى المطار أظهر نتيجة إيجابيّة".وأضافت: "أنّ هذا الراكب الذي سبق له تلقّي جرعتَين من لقاح فايزر "بصحّة جيّدة وتمّ عزله" في منزله، على أن يُنقل لاحقا إلى منشأة صحّية".الجدير ذكره، أن تشيلي سجّلت أكثر من 1,7 مليون إصابة بـ(كورونا) وأكثر من 38 ألف وفاة جرّاء هذا المرض، منذ رصد أوّل إصابة على أراضيها في 3 آذار/مارس 2020.