شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: تحرير 27 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 27 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة في قطاع غزة، اليوم الأحد، تحرير 24 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، في إطار الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الإلكتروني.

وتوزعت تلك التجاوزات ما بين: خمس مخالفات لسائقين بدون رخصة قيادة، ومخالفة لمركبة غير قانونية "بودي"، إلى جانب 16 مخالفة سير في الاتجاه المعاكس، وخمس مخالفات قطع للإشارة الضوئية.

وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا، لافتة إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين المخالفين والمركبات غير القانونية.

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