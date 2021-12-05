العدل تدين قتل الاحتلال لفلسطيني من القدس وتدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني





رام الله - دنيا الوطننددت وزارة العدل اليوم بجريمة الإعدام التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق شاب فلسطيني من القدس المحتلة بقتله من مسافة الصفر.وقالت الوزارة في بيان استنكاري لها اليوم: "إن قتل الاحتلال للشاب محمد شوكت سليمة "25" عاماً بالقرب من باب العامود بالقدس المحتلة وهو ينزف دماً هو بمثابة جريمة واضحة وتستحق الملاحقة القانونية السريعة وتقديم الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً ودون مماطلة واجترار كافة جرائم الإعدام خارج نطاق القانون التي يرتكبها الاحتلال على أبواب المدينة المقدسة".وأكدت على أن الملاحقة التي يقوم بها الاحتلال لذوي الشهداء والتضييق عليهم وتفجير منازلهم هي سياسة عقاب جماعي تستوجب الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني.