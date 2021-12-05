دوي عدة انفجارات في قاعدة أمريكية بمنطقة التنف على الحدود السورية العراقية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنه تم سماع دوي عدة انفجارات، اليوم الأحد، داخل قاعدة للقوات الأمريكية في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية.بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "انفجارين اثنين هزا منطقة الـ 55 الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن ضمن البادية السورية، والتي تتواجد فيها قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي".وبحسب المرصد، فإن "طيراناً مروحياً تابعاً للتحالف حلق صباح اليوم الأحد في أجواء المنطقة، عقب ذلك هز انفجار أول المنطقة متوسط الشدة، تبعه انفجار آخر عنيف وشديد".وأضاف المرصد: "لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارين، فيما إذا كانا ناجمين عن تدريبات عسكرية للتحالف أو إطلاقها لصواريخ من القاعدة، أم ناجمة عن استهداف للقاعدة".