مصر: 13.1 مليار جنيه لتنفيذ حزمة مشاريع مهمة بهيئة قناة السويس

خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022 استثمارات قدرها 13.1 مليار جنية لصالح هيئة قناة السويس لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة.



وتشير خطة التنمية المقدمة من هالة السعيد، وزيرة التخطيط إلى أن المشروعات القومية تستحوذ على 50% من جملة التكلفة، وفق ما جاء على موقع (اليوم السابع).







وتعد قناة السويس شریاناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية المنقولة بحراً، حيث يعبر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية.

رام الله - دنيا الوطن