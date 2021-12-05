عائلة القناص شموئيلي تجري تحقيقاً يوضح استعدادات جيش الاحتلال لحادثة مقتله

وفق موقع (والا) الإسرائيلي.





وقال التحقيق: "إن سيارة الإسعاف التي جاءت ونقلته إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع قطعت مدة ساعة و 45 دقيقة بينما من الطبيعي أن تستغرق 50 دقيقة فقط".





ومن النتائج الأخرى التي توصلت إليها العائلة، أن قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة بالجيش كان يعلم بخطورة الوضع قرب السياج، لكنه لم يفعل شيئا لحماية القناصة.





وأوضح التحقيق بأن مقتل القناص شموئيلي كان فشلاً خطيراً كان يمكن تفاديه، حيث أنه لم يكن هناك نقالة في موقع إصابته ولا مروحية ولا سيارة إسعاف قريبة،