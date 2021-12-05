السفير طهبوب يرحب بقرار الكويت حظر دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنرحب سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، اليوم الأحد، بقرار وزيرة الأشغال العامة في الكويت رنا الفارس، بحظر دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى إسرائيل.وشكر السفير طهبوب، باسم الرئيس محمود عباس وحكومة وشعب فلسطين، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الأحمد الصباح، على هذا القرار، الذي يؤكد مجدداً أن فلسطين وشعبها وقضيتها من الأولويات الرئيسية والأساسية لدولة الكويت.وأشار إلى أن القرار يشكل دفعة معنوية جديدة من أجل تعزيز ودعم صمود شعبنا الفلسطيني، ويؤكد أن القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الكويت بقيادتها وشعبها قضية مبدئية لا تقبل المساومة، وأنها ستبقى كتفا إلى كتف مع الشعب الفلسطيني وقيادته إلى أن تعود الحقوق إلى أصحابها، وتقام الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وكانت وزيرة الأشغال العامة في الكويت رنا الفارس، قد أصدرت أمس السبت، قراراً وزارياً يحظر دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى إسرائيل.ويحظر القرار على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المواد 3 و2 و4 من المرسوم الأميري الصادر في 1959/5/26 الخاص بمقاطعة البضائع الإسرائيلية.ويشمل الحظر كل السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل على ظهرها أيا من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإلى إسرائيل.وشدد القرار على المعنيين في وزارة المواصلات ضرورة إحالة كل ما يكتشف لديها من مخالفة أحكام هذا القرار إلى سلطات التحقيق المختصة للتصرف.