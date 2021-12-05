الهند تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ يوليو

رام الله - دنيا الوطنسجّلت الهند، اليوم الأحد، أعلى عدد وفيات في يوم واحد بسبب فيروس (كورونا)، منذ تموز/يوليو الماضي، يأتي ذلك في وقت ينتشر فيه المتحور الجديد (أوميكرون) والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بـ"المثير للقلق".وقال متحدث باسم وزارة الصحة الاتحادية لـ(رويترز) إن: "ولاية بيهار بشرق البلاد أضافت 2426 حالة وفاة لم تكن مسجلة، بينما أضافت ولاية كيرالا الجنوبية 263 وفاة إلى إحصاءاتها اليوم".وبحسب إحصاء رويترز، فإن الأرقام المعدلة ترفع عدد الوفيات في يوم واحد إلى 2796، وهو الأعلى منذ 21 تموز/يوليو الماضي..وفي وقت سابق، كشف وزير الصحة في جنوب أفريقيا أنّ المؤشرات تفيد بأنّ متحور (أوميكرون) الجديد سريع الانتشار، مؤكداً تسجيل إصابات به في صفوف الملقحين.وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أنّ السلالة الجديدة (أوميكرون) المتحورة من فيروس (كورونا) شديدة العدوى، لكن يجب ألاّ يشعر الناس بالذعر بسببها.