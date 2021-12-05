عاجل

  • الشرطة البحرية بغزة: نظراً لسوء الأحوال الجوية إغلاق البحر أمام حركة الملاحة البحرية لحين صدور تعليمات جديدة

دولي

الهند تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ يوليو

الهند تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس (كورونا) منذ يوليو
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجّلت الهند، اليوم الأحد، أعلى عدد وفيات في يوم واحد بسبب فيروس (كورونا)، منذ تموز/يوليو الماضي، يأتي ذلك في وقت ينتشر فيه المتحور الجديد (أوميكرون) والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بـ"المثير للقلق". 

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الاتحادية لـ(رويترز) إن: "ولاية بيهار بشرق البلاد أضافت 2426 حالة وفاة لم تكن مسجلة، بينما أضافت ولاية كيرالا الجنوبية 263 وفاة إلى إحصاءاتها اليوم".

وبحسب إحصاء رويترز، فإن الأرقام المعدلة ترفع عدد الوفيات في يوم واحد إلى 2796، وهو الأعلى منذ 21 تموز/يوليو الماضي..

وفي وقت سابق، كشف وزير الصحة في جنوب أفريقيا أنّ المؤشرات تفيد بأنّ متحور (أوميكرون) الجديد سريع الانتشار، مؤكداً تسجيل إصابات به في صفوف الملقحين.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أنّ السلالة الجديدة (أوميكرون) المتحورة من فيروس (كورونا) شديدة العدوى، لكن يجب ألاّ يشعر الناس بالذعر بسببها.

أخبار ذات صلة

عائلة القناص &#34;شموئيلي&#34; تكشف إخفاق الجيش الإسرائيلي في ظروف مقتله

عائلة القناص "شموئيلي" تكشف إخفاق الجيش الإسرائيلي في ظروف مقتله

تشيلي تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحورة (أوميكرون)

تشيلي تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحورة (أوميكرون)

الأمم المتحدة: 1.3 مليون حالة وفاة سنوياً بسبب الحوادث المرورية

الأمم المتحدة: 1.3 مليون حالة وفاة سنوياً بسبب الحوادث المرورية

إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ثوران بركان سيميرو إلى 13 قتيلاً

إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ثوران بركان سيميرو إلى 13 قتيلاً

مكالمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي الثلاثاء المقبل

مكالمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي الثلاثاء المقبل

روسيا: البصمة واجبة للأجانب لدخول البلاد اعتبار من نهاية ديسمبر

روسيا: البصمة واجبة للأجانب لدخول البلاد اعتبار من نهاية ديسمبر

البرازيل تلغي احتفالات رأس السنة

البرازيل تلغي احتفالات رأس السنة

الهند: القوات الأمنية تقتل مدنيين بـ&#34;الخطأ&#34; في شمال البلاد

الهند: القوات الأمنية تقتل مدنيين بـ"الخطأ" في شمال البلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عائلة الأسير فاروق الخطيب تناشد بتقديم العلاج اللازم لنجلها

عائلة الأسير فاروق الخطيب تناشد بتقديم العلاج اللازم لنجلها

&#34;المرور&#34; بغزة: تحرير 27 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 27 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

العدل تدين قتل الاحتلال لفلسطيني من القدس وتدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

العدل تدين قتل الاحتلال لفلسطيني من القدس وتدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في واد الحمص

الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في واد الحمص

الاحتلال الإسرائيلي يهدم 13 منشأة في مسافر يطا بالخليل

الاحتلال الإسرائيلي يهدم 13 منشأة في مسافر يطا بالخليل

الاحتلال الإسرائيلي يواصل هجمته بحق المواطنين في الأغوار الشمالية

الاحتلال الإسرائيلي يواصل هجمته بحق المواطنين في الأغوار الشمالية

أبو غوش: قوات الاحتلال عصابات قتل واعدام تنفذ جرائمها أمام مرأى العالم

أبو غوش: قوات الاحتلال عصابات قتل واعدام تنفذ جرائمها أمام مرأى العالم

الرئيس عباس يهنئ ملك تايلاند بالعيد الوطني

الرئيس عباس يهنئ ملك تايلاند بالعيد الوطني

منوعات

الممثل الأمريكي جورج كلوني يرفض مبلغ خيالي مقابل العمل ليوم واحد

الممثل الأمريكي جورج كلوني يرفض مبلغ خيالي مقابل العمل ليوم واحد

شاهد: لحظة وصول جاستين بيبر وزوجته إلى السعودية لإحياء حفل ضخم

شاهد: لحظة وصول جاستين بيبر وزوجته إلى السعودية لإحياء حفل ضخم

بطريقة رومانسية.. طوني عيسى يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بطريقة رومانسية.. طوني عيسى يحتفل بعيد ميلاد زوجته

فنانة إماراتية تدعم شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها &#34;المهم تكون مرتاحة&#34;

فنانة إماراتية تدعم شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها "المهم تكون مرتاحة"

ياسمين عبد العزيز لزوجها &#34;قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله&#34;

ياسمين عبد العزيز لزوجها "قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله"

أحلام توقف فرقتها الموسيقية عن العزف خلال حفلها.. ما السبب؟

أحلام توقف فرقتها الموسيقية عن العزف خلال حفلها.. ما السبب؟

حمو بيكا يحصل على هدية ثمينة من السعودية.. ما هي؟

حمو بيكا يحصل على هدية ثمينة من السعودية.. ما هي؟

شيرين تصدم الجمهور في أول ظهور لها بعد انفصالها

شيرين تصدم الجمهور في أول ظهور لها بعد انفصالها

حسن الرداد يوجه رسالة إلى سمير غانم &#34;إيمي أمانة برقبتي&#34;

حسن الرداد يوجه رسالة إلى سمير غانم "إيمي أمانة برقبتي"

فنان مصري ينجو من موت محقق أثناء تصويره أحد المشاهد

فنان مصري ينجو من موت محقق أثناء تصويره أحد المشاهد

عربي

مهرجان المرأة العربية للإبداع يكرم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية

مهرجان المرأة العربية للإبداع يكرم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية

دوي عدة انفجارات في قاعدة أمريكية بمنطقة التنف على الحدود السورية العراقية

دوي عدة انفجارات في قاعدة أمريكية بمنطقة التنف على الحدود السورية العراقية

مصر: 13.1 مليار جنيه لتنفيذ حزمة مشاريع مهمة بهيئة قناة السويس

مصر: 13.1 مليار جنيه لتنفيذ حزمة مشاريع مهمة بهيئة قناة السويس

حاكم دبي يستقبل رئيس وزراء روسيا ويبحث معه سبل تعزيز الشراكة

حاكم دبي يستقبل رئيس وزراء روسيا ويبحث معه سبل تعزيز الشراكة