إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ثوران بركان سيميرو إلى 13 قتيلاً















رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة ثوران بركان سيميرو الإندونيسي إلى 13 قتيلاً، و41 مصاباً، فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين.وقال عبد المهاري المتحدّث باسم وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، اليوم الاحد: "إنّ عدد القتلى ارتفع الى 13 قتيلاً "،لافتا إلى إنقاذ عشرة أشخاص حوصروا أمس بسبب ثوران البركان، وفق (روسيا اليوم).وثار بركان سيميرو شرق جاوة، أمس السبت، مخلفاً قتلى وعشرات الجرحى ممن يعانون حروقا بالغة، فيما فر الآلاف من منازلهم، كما دمرت الحمم البركانية في قرية كورا كيروبوكان، منازل اكثر من 300 عائلة.وأظهر مقطع فيديو نشرته السلطات، السكان في عدد كبير من القرى، بمن فيهم الأطفال، يركضون بحثًا عن مأوى عندما ثار البركان فجر السبت .