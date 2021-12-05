(حماس) تعلن إلغاء المهرجان الجماهيري المركزي لانطلاقتها

أمام بيت الشهيد أحمد ياسين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، عن إلغاء المهرجان الجماهيري المركزي لانطلاقتها، مؤكدة أنها ستخصص موازناته للأعمال والمشاريع التطوعية والخيرية، وذلك خدمة أبناء الشعب وتعزيز صمودهم.وقالت الحركة في في مؤتمر صحفي بمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ (34) من: "نجدد العهد بأن نستمر في طريق المقاومة حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا، وسنستمر نهجنا في المقاومة وانتزاع حقوق شعبنا مهما عظمت التضحيات".وأضافت الحركة: "لن تتراجع عن ثوابتنا ولن تتنازل عن أي حق من حقوق شعبنا ولا عن ذرة تراب من أرضنا، وأي اتفاقات تنتقص من حقوق شعبنا لن تغير من الواقع شيئاً، وكل مشاريع التسوية والتطبيع ومحاولات شيطنة المقاومة إلى زوال".وأشارت إلى أن معركة الإعداد والتجهيز للانتصار مستمرة وتزداد كل عام، وتحرير فلسطين ودحر الاحتلال مسألة وقت وهو قادم لا محالة، لافتةً إلى أن الانطلاقة ضربت أروع الأمثلة في التضحية والمقاومة.