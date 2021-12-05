الاحتلال الإسرائيلي يهدم 13 منشأة في مسافر يطا بالخليل

قال راتب الجبور، منسق اللجان الشعبية في جنوب الخليل، إن اعتداءات المستوطنين وانتهاكاته في الاغوار اسفرت عن هدم 13 منشأة في مسافر يطا مدينة الخليل مساء أمس.



وأضاف الجبور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: "أن ما حدث من عمليات هدم في مسافر يطا هو مخطط مدبر ومبيت من المستوطنين لشن وتنفيذ من الهجمات على المواطنين في هذه المنطقة" .



ودعا الجبور إلى مواصلة الحراك الشعبي لمواجهة ما يتعرض له المواطنون في يطا جنوب الخليل من تهجير و تطهير عرقي.



رام الله - دنيا الوطن