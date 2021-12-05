الاحتلال الإسرائيلي يواصل هجمته بحق المواطنين في الأغوار الشمالية

معتز بشارات،

رام الله - دنيا الوطنحذّرمسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، من سابقة خطيرة لسلطات الاحتلال عبر تسليمها أكثر من إخطار هدم للعائلة الواحدة في التجمعات السكانية بالأغوار الشمالية.وقال بشارات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: " إن سلطات الاحتلال وجهت إخطارات بالمصادرة لكافة مساكن المواطنين في الأغوار الشمالية تمهيدا لهدمها".وأشار بشارات إلى أن قوات الاحتلال أعلنت ما يقارب 186 الف دونم مناطق مغلقة لأغراض التدريبات العسكرية وهي أراض تتضمن تجمعات سكانية للمواطنين، ما يشكل خطراً كبيراً على حياتهم.