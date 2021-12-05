الشلالدة: ندعو الجهات الدولية لتشكيل لجان تحقيق في الإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال





رام الله - دنيا الوطنندد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم حرب ضد الانسانية والاعدامات الميدانية، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم.ودعا الشلالدة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، كافة الجهات الرسمية والدولية الى تشكيل لجان تحقيق في الإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.وشدد الشلالدة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ومساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه الممنهجة.