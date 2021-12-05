أبو غوش: قوات الاحتلال عصابات قتل واعدام تنفذ جرائمها أمام مرأى العالم



و أضاف نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش" إن قيام قوات الاحتلال بإعدام الشاب محمد شوكت سليمة، قرب باب العامود بالقدس المحتلة، وهو مصاب وأعزل أمام جريمة مكتملة الأركان وتأتي بقرار سياسي من حكومة الاحتلال التي تشجع جنودها على القتل وتتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك".



و تابع" إن ما قامت به قوات الفاشية العنصرية هو تصفية جسدية ومباشرة وجريمة جديدة تضاف لسجلها الاجرامي، وأن قوات الاحتلال هي عصابات قتل واعدام ، ضد كل ما هو فلسطيني".



وحذرت الجبهة من مغبة النقل المباشر عن اعلام العدو وروايته ، مشيرة أن ذلك يساهم في نشر هذه الروايات الكاذبة، وأن رواية الاحتلال التي يحاول تسويقها للرأي العام العالمي ، والايهام بأن الفلسطينين “ ارهابيين”، عبر ما تسميه باعلامها الموجه من قبل اجهزة المخابرات، هو خداع وتزييف للحقائق.



وطالبت الجبهة المؤسسات الحقوقية والقانونية بتوثيق جرائم الاحتلال ، وخصوصا الاعدامات الميدانية ورفع الدعاوى على جنود الاحتلال تمهيدا لمحاكتهم.







رام الله - دنيا الوطنقالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني:"إن عدم محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة ومواصلة التعامل مع دولة الاحتلال كدولة فوق القانون بمثابة التشجيع الكامل لها لمزيد من الجرائم والاعدامات الميدانية وعلى الهواء مباشرة أمام مرأى ومسمع العالم أجمع".