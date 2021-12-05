الرئيس عباس يتوجه للجزائر في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الجزائري

فايز أبو عيطة

رام الله - دنيا الوطنيتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إلى دولة الجزائر في زيارة رسمية، وذلك بدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.وقالسفير دولة فلسطين لدى الجزائر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "إن السيد الرئيس سيلتقي خلال الزيارة نظيره الجزائري ورئيسي مجلس الأمة ومجلس الشعب ورئيس الوزراء الجزائري كما سيلتقي الوفد المرافق لسيادته بعدد من المسؤولين الجزائريين".وأكد أبو عيطة أن الزيارة تكتسب أهمية كونها تأتي قبيل انعقاد القمة العربية المقررة في مارس/ أذار بالجزائر، حيث سيجري التأكيد خلال الزيارة على العلاقات المتينة بين البلدين وأهمية تطويرها وتعزيزها، مؤكداً على اهتمام السيد الرئيس بالتنسيق والتشاور مع الجزائر قبيل احتضانها وترأُسها القمة العربية المقبلة.وشدد أبو عيطة على موقف الجزائر الثابت تجاه القضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية الأولى بالنسبة للشعب والقيادة الجزائرية، والدعم السياسي اللامحدود من الجزائر لدولة فلسطين.