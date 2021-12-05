الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر





رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً مقداره 1.95% خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة بأيلول 2021، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 107.56 خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة بـ 109.71 خلال شهر أيلول 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 12.02% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 1.20% خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة بشهر أيلول 2021 أهمها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة المشروبات.من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الأثاث، وصناعة المنسوجات.في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 4.61% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 2.00% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.