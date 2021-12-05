مكالمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي الثلاثاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الولايات المتحدة وروسيا أن الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتن سيجريان مكالمة عبر الفيديو، الثلاثاء المقبل، يأتي ذلك في ظل زيادة وتيرة التوتر بين البلدين بسبب حشد روسيا قوات عسكرية على الحدود الأوكرانية، وهو ما اعتبر دليلاً على غزو محتمل.وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية ، اليوم السبت، رداً على سؤال حول موعد الاجتماع تحديداً: "سيكون مساءً، والرئيسان جو بايدن وفلاديمير بوتن سيحددان الموعد بنفسيهما".بدوره، أكد مسؤول في البيت الأبيض لـ(رويترز) أنّ "الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزمان إجراء مكالمة فيديو آمنة يوم الثلاثاء لمناقشة أوكرانيا ومجموعة واسعة من الموضوعات الأخرى".وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي قال، يوم الجمعة الماضي، عن المكالمة المرتقبة إنّ: "جدول الأعمال واضح، سيجري اتصال مهم استمراراً لمحادثات جنيف التي انعقدت في 16 حزيران / يونيو الماضي، وبطبيعة الحال، ستثار مسائل تتعلق بتنفيذ اتفاقات جنيف".وأشار إلى أنّ الرئيسين سيناقشان "الوضع غير المقبول في الشؤون الثنائية، وكذلك القضايا الحيوية على جدول الأعمال الدولي، ومن بينها أفغانستان وإيران، بالطبع، والأزمة الأوكرانية الداخلية، ومن الواضح أيضاً، ليبيا وسوريا".بالإضافة إلى ذلك، وفقاً لأوشاكوف، سيناقش الزعيمان "مسار الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي"، وتابع مساعد الرئيس: "أنّ مسألة ترجمة فكرتنا حول عقد قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ستثار بالتأكيد".الجدير ذكره، أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن في وقت سابق اليوم، أنّه سيجري مناقشة مطولة مع بوتين، بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكداً أنه لن يقبل "بالخطوط الحمراء" لروسيا.