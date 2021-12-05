حاكم دبي يستقبل رئيس وزراء روسيا ويبحث معه سبل تعزيز الشراكة



وناقش اللقاء بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومقومات حفظ الأمن والاستقرار وإرساء أسس السلام، والدور المهم الذي تضطلع به روسيا في هذا المجال.





كما بحث اللقاء أبرز المستجدات التي تشهدها المنطقة والعالم، لاسيما على صعيد الجهود الدولية المبذولة لتسريع وتيرة التعافي العالمي من تبعات جائحة (كوفيد-19)، واكتشاف الفرص التي تمكّن شعوب العالم، خاصة المجتمعات الأقل حظاً من التنمية، من تخطي هذه المرحلة الاستثنائية.



وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل دفع العلاقات الثنائية المتنامية إلى الأمام بما يواكب تطلعات الشعبين الصديقين إلى المستقبل، حيث تطرق النقاش إلى استعراض سبل تعزيز التعاون البنّاء في مختلف القطاعات الحيوية، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في ترسيخ دعائم الشراكة القوية والتاريخية بين البلدين.



وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما الكبير بمستقبل الشراكة بين البلدين، لاسيما على الصعيد الاقتصادي انطلاقاً من إطار التعاون الجديد الذي تم الاتفاق عليه مؤخراً بين البلدين ويضم 12 قطاعاً حيوياً يشمل: التجارة والاستثمار، والطاقة، والصناعة والابتكار، والخدمات المالية والمصرفية والجمارك، والأمن الغذائي والزراعة، والتعليم والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام والثقافة والسياحة والرياضة، وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعة، والاقتصاد الدائري، والثورة الصناعية الرابعة، والفضاء.









رام الله - دنيا الوطنرحب محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس السبت، ميخائيل ميشوستين، رئيس وزراء جمهورية روسيا، وذلك في مقر (إكسبو 2020 دبي).وأشاد حاكم دبي في مستهل اللقاء الذي حضره مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب، ورئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بميخائيل ميشوستين والوفد المرافق، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر، وفق (وام).