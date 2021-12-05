(حشد): سياسة جرائم القتل والإعدام الميداني ازدراء واضح لحق المدنيين الفلسطينيين





فقد أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت الموافق 04 ديسمبر/ كانون الأول 2021 على إعدام الشاب: محمد شوكت محمد سليمة (25 عاما)، من مدينة سلفيت، في مدينة القدس المحتلة؛ وذلك بعد أطلقت عليه الرصاص الحي من مسافة صفر؛ بعد إصابته وألقته على الأرض دون السماح بإسعافه، وذلك قرب "دوار المُصرارة"، في منطقة باب العامود.





و صعدت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الآونة الأخيرة من جرائم القتل والإعدام الميداني، في انعكاس واضحة لسياسات إسرائيلية معلنة ومنهجه، تحمل بين طياتها ازراء واضح لحق الفلسطينيين في الحياة، ما يعتبر بمثابة جرائم جسيمة بموجب المبادئ المستقرة في القانون والعمل الدوليين.





و أعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن إدانتها لتصاعد جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، وإذ تؤكد مجدداً أن هذه الجرائم ما كان لها أن تتصاعد بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لولا صمت المجتمع الدولي، الذي تفهمه سلطات الاحتلال، وكأنه ضوءً أخضر لارتكاب مزيداً من الجرائم بحق المدنيين الآمنين، وإذ تحذر من مغبة الاستمرار الإسرائيلي بتنفيذ سياسة القتل والإعدام الميداني بحق المدنيين الفلسطينيين.





و دعت (حشد) المجتمع الدولي ومؤسساته كافة للتحرك العاجل، لتأمين الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي تصاعدت فيها وتيرة جرائم الحرب وجرائم التمييز العنصري بشكل سافر وغير مسبوق.





و طالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.





و طالبت السلطة الفلسطينية بمغادرة مربع الشجب والإدانة، والانتقال لمربع العمل الجاد والحقيقي من خلال استنفار كل الفضاءات المتاحة دبلوماسياً وسياسياً وقانونياً، بغية تعزيز جهود عزل ومقاطعة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني





و أكدت (حشد) على أهمية تكثيف العمل مع وإلي جوار المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، وكل الأجسام الدولية الفاعلة، لحثها على التحرك الجاد لإجبار قوات الاحتلال، على الانصياع لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك الضغط لتسريع خطوات التحقيق لدى محكمة الجنائية الدولية في الجرائم الإسرائيلية بما يعزز الانتصار للضحايا الأبرياء.







رام الله - دنيا الوطنتتابع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بقلق واستنكار شديدين تصاعد وتيرة جرائم القتل الميداني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.