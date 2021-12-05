أبو الغيط يؤكد أهمية الحفاظ على المواقف الأوروبية المبدئية المتعلقة بحل الدولتين

أحمد أبو الغيط

جوزيف بوريل





وشدد أبو الغيط على ضرورة اضطلاع أوروبا بدور أكثر فاعلية لإحياء مسار التفاوض بين فلسطين وإسرائيل، على أساس المعايير الدولية المعروفة ومقررات القانون الدولي.



وأشار إلى أهمية تنشيط المشاورات العربية الأوروبية في هذه المرحلة بالذات، خاصة مع اتساع المساحة المشتركة بين الجانبين، وتعدد القضايا التي تحتاج إلى تعاون، وتنسيق، وعمل مشترك.



كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين، خاصة ما يتعلق بالتحضير للدورة السادسة للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي، والمقرر عقدها بالقاهرة، خلال الربع الأول من العام المقبل.



وناقش الطرفان السبل الكفيلة بإنجاح هذه الجولة، باعتبارها رافعة مهمة للعلاقات بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي.





رام الله - دنيا الوطنأكدالأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، على أهمية الحفاظ على المواقف الأوروبية المبدئية فيما يتعلق بتطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.وجاء ذلك خلال لقائه معالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، وعلى هامش مؤتمر حوار روما المتوسطي، الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية.