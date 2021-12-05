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الأردن: الحبس ثلاث سنوات لخمسة مسؤولين بحادثة نقص الأوكسجين في مستشفى (السلط)

الأردن: الحبس ثلاث سنوات لخمسة مسؤولين بحادثة نقص الأوكسجين في مستشفى (السلط)
مستشفى السلط في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة صُلح جزاء عمَّان في الأردن، اليوم الأحد، حبس خمسة مسؤولين حكوميين لثلاث سنوات، بقضية نفاد الأوكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي.

وتضمن الحكم، إدانة عبدالرزاق الخشمان، مدير مستشفى السلط السابق بجرم التسبب بالوفاة مكرر عشرة مرات وحبسه ثلاث سنوات، وبراءة ثمانية متهمين بقضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى السلط، وفق (عمون).

كما تضمن إدانة مساعد مدير مستشفى السَّلط الحكومي لشؤون الخدمات والتزويد السَّابق، بجرم التسبب بالوفاة مكرَّر عشرة مرَّات وحبسه ثلاث سنوات وغرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف و575 دينار.

وإدانة مدير الأجهزة الطَّبية بمستشفى السَّلط الحكومي السَّابق بجرم التَّسبب بالوفاة مكرَّر عشرة مرَّات وحبسه لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تبلغ ثلاثة آلاف دينار و500 دينار.

وإدانة فني الأوكسجين السَّابق في مستشفى السَّلط الحكومي بجرم التَّسبب بالوفاة مكرَّرعشرة مرَّات وحبسه ثلاث سنوات وغرامة مالية تتجاوز ثلاثة آلاف دينار و500 دينار.

والمدانون هم: خالد الخرابشة، وعلاء العناتي، ونضال غريزات، واياد الزعبي، وعبدالرزاق الخشمان، فيما قررت المحكمة براءة كل من: فادي العلوان، وعاصم غنيمات، وائل العزب، وبرجس الزعبي، وعمار الشرفا، وطه التميمي، وراتب مغنم، وفراس ابو دلو.

وقدم وكلاء الدفاع في القضية خلال الجلسة الماضية مرافعاتهم النهائية للمحكمة، حيث أنهت بذلك مراحل المحاكمة القضائية للمتهمين، وتتبقى الأحد مرحلة النطق بالحكم والتي ستكون في الجلسة رقم (42).

وأنهت المحكمة خلال الجلسات الماضية الاستماع لشهود الدفاع والذين بلغ عددهم 21 شاهدا، وقدمت النيابة العامة 66 شاهدا في القضية في وقت سابق، ليصبح عدد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة منذ بدء المحاكمة في بداية شهر نيسان/أبريل الماضي بين شهود النيابة العامة ووكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم 87 شاهدا كان من بينهم وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات.



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