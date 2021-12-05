العراق والولايات المتحدة يبحثان آخر التطورات الأمنية في المنطقة

ووفق (واع)، فإن اللقاء شهد البحث في سبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين، والتباحث في آخر ما تشهده المنطقة من تطورات أمنية، والتاكيد على دور العراق المتنامي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.



كما بحث اللقاء التقدم الحاصل في انهاء الدور القتالي لقوات التحالف في العراق وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي، والانتقال إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين.



