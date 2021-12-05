العراق والولايات المتحدة يبحثان آخر التطورات الأمنية في المنطقة

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لقاء رئيس الوزراء العراقي والسفير الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
بحث مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، أمس السبت، مع ماثيو تولر سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق  والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وخلال اللقاء، أكد الكاظمي وتولر، أهمية دور العراق في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، فيما بحثا إنهاء الدور القتالي لقوات التحالف الدولي في العراق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

ووفق (واع)، فإن اللقاء شهد البحث في سبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين، والتباحث في آخر ما تشهده المنطقة من تطورات أمنية، والتاكيد على دور العراق المتنامي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما بحث اللقاء التقدم الحاصل في انهاء الدور القتالي لقوات التحالف في العراق وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي، والانتقال إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين.

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