وزيرة الصحة تعلق على أحداث الجامعات: كانت كلمة "عيب عليك" أقوى من أي قانون

رام الله - دنيا الوطنعلقت وزيرة الصحة د. مي الكيلة على الأحداث التي شهدتها الجامعات الفلسطينية، والتي كان آخرها مقتل طالب في الجامعة العربية الأمريكية.وقالت وزيرة الصحة في منشور على حسابها بموقع (فيسبوك): ما يجري بالجامعات وفي الشارع الفلسطيني أمر مقلق للغاية، وهذا بحاجه إلى مراجعة كاملة لمنظومتنا الأخلاقية والقيمية التي لازمتنا سابقا بحياتنا الفلسطينية.وتابعت: كانت أخلاقنا هي الرادع الأساسي للحفاظ على علاقاتنا المجتمعية، وكانت كلمة "عيب عليك" أقوى من أي قانون وأي محكمة، وهكذا حافظنا على بنيتنا الاجتماعية.وأضاف وزيرة الصحة: خلال العقود الماضية، كان هناك حرمة للبيت، حرمة للشارع وحرمة للمؤسسات المجتمعية، ـين نحن من هذا الآن؟ وكل ذلك كان من التربية البيتية والمجتمعية، وبهذا فإن الأخلاق والقيم تبدأ في البيت، ثم المدرسة، ثم المجتمع، ثم المنظومة الرسمية بقوانينها، وعلينا جميعا تحمل مسؤولية إعادة القيم الفلسطينية التي تعودنا عليها وكانت عنوانا لشعب الجبارين.