الهند: القوات الأمنية تقتل مدنيين بـ"الخطأ" في شمال البلاد

أميت شاه،

رام الله - دنيا الوطنقتلت القوات الأمنية الهندية عن طريق "الخطأ" عدة مدنيين في ولاية ناغالاند النائية في شمال شرق البلاد، بحسب ما أفاد به مسؤولون محليون.وقالوزير الداخلية الهندي، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إنه يشعر "بألم بالغ" من أنباء مقتل مدنيين في حادث إطلاق نار في ساعة متأخرة الليلة الماضية".وأضاف شاه: "ستجري حكومة الولاية تحقيقاً دقيقاً وشاملاً في هذا الحادث لضمان العدالة للعائلات الثكلى".فيما ذكرت تقارير إعلامية محلية أن قوات الأمن الهندية فتحت النار بالخطأ على مدنيين لكن لم يعرف عدد الضحايا، ولم يتضح سبب الحادث في الولاية المتاخمة لميانمار.