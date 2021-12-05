دولي

دراسة: 3 مليون إيطالي يعتقدون أن (كورونا) "خرافة"

دراسة: 3 مليون إيطالي يعتقدون أن (كورونا) "خرافة"
رام الله - دنيا الوطن
كشف 6% من الإيطاليين، يمثلون حوالي ثلاثة مليون فرد، عن اعتقادهم بأنه لا وجود لجائحة كورونا، بالتزامن مع اكتشاف 17 ألف إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات جديدة لاحتواء الفيروس ستدخل حيز النفاذ اعتباراً من الإثنين المقبل، مع قرب حلول احتفالات أعياد الميلاد.

ووفق موقع (24.ae) فإنه إضافة إلى هؤلاء، اعتبر 10.9% أن اللقاحات غير فعالة ولا جدوى منها، وقال 31.4% إن اللقاحات مجرد عقاقير تجريبية، ورأى 12.7% أن العلم يتسبب في أضرار أكبر من المنافع، بحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز دراسات الاستثمار الاجتماعي (سينسيس) حول الوضع الاجتماعي في البلاد.

وتظهر الدراسة "تفشي اللامعقولية في النسيج الاجتماعي" للبلاد وأن هناك بين الإيطاليين "استعداداً غير منطقي لتصديق خرافات تعود لعصر ما قبل الحداثة، وأحكاماً مسبقة رافضة للعلم، ونظريات وتكهنات مؤامرة لا أساس لها من الصحة".  

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