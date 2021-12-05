فرنسا تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس (كورونا) منذ أبريل

رام الله - دنيا الوطنسجلت السلطات الصحية في فرنسا نحو 47 ألف إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ الثامن من نيسان/ أبريل الذي شهد ذروة الموجة الثالثة من الجائحة.وقالت السلطات إن الأغلبية العظمى من الخاضعين للعلاج بالمستشفيات الآن لم يتلقوا أي تطعيمات، فيما تلقى نحو 75 في المئة من سكان البلاد تطعيماً كاملاً، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وسجلت فرنسا الإثنين الماضي، أكبر قفزة في عدد المرضى بالفيروس في المستشفيات بلغت 470 مريضاً ليصل العدد الإجمالي إلى 9860، كما ارتفع عدد المرضى في وحدات الرعاية الفائقة إلى 1749 بدخول 117 مريضاً آخرين.ورفعت الإصابات الجديدة العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 7.67 مليون كما جعلت المتوسط المتحرك للإصابات لسبعة أيام يزيد على 32 ألف.