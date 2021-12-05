الأردن يشارك في المؤتمر العام لمنظمة (الإيسيسكو)





وسيناقش المؤتمر خطط (الإيسيسكو) وبرامج عملها وموازنتها التقديرية، وسيعتمد تقارير الأمانة العامة حول أنشطة وفعاليات المنظمة والتقارير المالية الختامية.





كما سيناقش اعتماد مشاريع القرارات، مثل اعتماد رؤية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الجديدة، ومشروع التوجهات الاستراتيجية في أفق 2025 ، ومشروع خطة العمل الثنائية والموازنة لعامي 2022 – 2023. إضافة إلى مشروع ميثاق اللجان الوطنية للدول الأعضاء في (الإيسيسكو) وغيرها.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم السبت، عن مشاركتها في أعمال الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والذي يعقد في العاصمة المصرية القاهرة.ويقود الوفد الأردني المشارك نائب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة (الإيسيسكو) أمين عام وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، وفق (البترا).