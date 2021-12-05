ألمانيا تصنف دولة عربية منطقة "عالية الخطورة" بمتحور (أوميكرون)

وأكد عادل البلبيسي





وأوضح أن من هذه الإجراءات منع السفر والرحلات الجوية القادمة من بعض الدول الأفريقية، إضافة إلى فرض الحجر المؤسسي على الأردنيين القادمين من دول جنوب أفريقيا على حسابهم الخاص.



وبشأن الوضع الوبائي المحلي، أفاد البلبيسي بأن الأردن يشهد ارتفاعاً في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)، وكذلك الإصابات الإيجابية، متوقعاً وصول المملكة إلى ذروة الموجة الثالثة خلال أسبوعين.





رام الله - دنيا الوطنصنفت ألمانيا، مساء أمس السبت، مجموعة من دول العالم بأنها منطقة عالية الخطورة بشأن الطفرة الجديدة لفيروس (كورونا) (أوميكرون).ووفق وكالة (عمون) الأردنية، بأن ألمانيا صنفت دولة عربية، وهي الأردن، ضمن منطقة "عالية الخطورة"، ومعها كل من موريشيوس وسويسرا وبولندا وليختنشتاين.وستجيري ألمانيا حجراً لأي شخص يدخل إليها من منطقة عالية الخطورة، ولم يتم تطعيمه أو تعافيه بشكل كامل لمدة عشرة أيام ولا يمكن الخروج منه إلا بنتيجة فحص (كورونا) سلبية بعد خمسة أيام من وصوله.أمين عام وزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة، الأسبوع الماضي، أن المملكة الأردنية قامت بإجراءات احترازية، على غرار بقية دول العالم بهدف منع دخول هذا المتحور إلى البلاد.