الرئيس المصري يوجه رسالة تهنئه للإمارات بعيدها الوطني

رام الله - دنيا الوطنوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رسالة تهنئه لدولة الإمارات، وذلك بمناسبة العيد الوطني الخمسين، لافتاً إلى أن العلاقة المصرية الإماراتية تشهد مزيداً من القوة والمتانة.جاء ذلك على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلاً: "يسعدني أن أتقدم، باسمي وباسم شعب مصر، بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، شعباً وقيادة، بمناسبة العيد الوطني الخمسين، لقد قدمت دولة الإمارات، على مدار السنوات الماضية، نموذجا فريدا من نوعه في التنمية والعمران والتحديث التكنولوجي".وأضاف السيسي: "وإنني إذ أهنئ شعب الإمارات العزيز بهذه المناسبة الغالية"، مؤكداً أن العلاقات بين الدولتين تشهد مزيداً من القوة والمتانة.