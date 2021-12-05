زلزال بقوة ست درجات يضرب إندونيسيا





وذكرت إنداه ماسدار، نائبة رئيس مقاطعة لوماغانغ خلال مؤتمر صحفي: "بأنه بالإضافة للوفاة المعروفة والإصابات، هناك شخصان مفقودان وعلق ثمانية من عمال المحاجر عقب البركان".



وأدى بركان سيميرو الإندونيسي الواقع في شرق جزيرة جاوة اليوم السبت، إلى تصاعد سحب من الدخان والرماد، ودفع السكان إلى الجري في بعض المناطق القريبة، بما في ذلك منطقة لوماجانغ.





رام الله - دنيا الوطنوقع زلزال بقوة ست درجات على سلم ريختر على عمق 151 كيلو مترا، مساء السبت، شمال جزيرة هالماهيرا في إندونيسيا، وذلك بحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.ومن جهة أخرى، قال مسؤولون: "إن شخصاً على الأقل لقي حتفه وأصيب (41) بحروق خطيرة، بعد ثوران بركان سيريمو في مقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا".