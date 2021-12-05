الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز على المزارعين وصيادي العصافير شرق خان يونس

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين شرق بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس، أطلقت نيرانها تجاه صيادي العصافير والمزارعين، دون وقوع إصابات.يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد بشكل يومي استهداف الصيادين والمزارعين، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.