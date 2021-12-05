الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منزل منفذ عملية القدس في سلفيت ويعتقل شقيقه

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزل عائلة الشهيد محمد شوكت سليمة (25 عاماً) في مدينة سلفيت، واعتقلت شقيقه أحمد.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فإن قوات الاحتلال داهمت منزل الشهيد وفتشته، وأخضعت أفراد عائلته للتحقيق الميداني، قبل أن تعتقل شقيقه.كما وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في محيط المنزل، دون أن يبلغ عن اصابات.يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعدمت مساء يوم أمس، الشاب سليمة، بعد ان أطلقت النار عليه من مسافة صفر، بمنطقة باب العامود، في مدينة القدس المحتلة.