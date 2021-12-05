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الأردن: بدء مشروع الاستكشاف والتنقيب عن الفوسفات في منطقة الريشة

الأردن: بدء مشروع الاستكشاف والتنقيب عن الفوسفات في منطقة الريشة
حقل الريشة جنوب الرويشد بالأردن
رام الله - دنيا الوطن
أفاد صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن ،  أمس السبت، أنه سيتم البدء في مشروع الاستكشاف والتنقيب عن الفوسفات في منطقة الريشة جنوبي الرويشد.

جاء ذلك بعد دراسة أجريت عام 2008 من خلال مشروع المسح الجيولوجي الأردني، ويتوقع خلال المرحلة الأولى من المشروع حفر ألفي بئر بأعماق تتراوح بين 35 مترا و50 مترا، وفق (المملكة).

حيث تبلغ المساحة المستهدفة للمشروع ثلاثة آلاف كيلو متر مربع مقسمة إلى 120 بلوك، كل بلوك يحتوي على 120 بئرا.

وأشار الخرابشة إلى أهمية المشروع لـ (قربه) من حقل الريشة الغازي، وهناك خطط تسعى لها شركة البترول الوطنية ووزارة الطاقة، لزيادة كميات الإنتاج من الغاز.

وقال: "إن فوسفات ينتج منه حمض الفسفوريك والفسفور الذي يدخل به العديد من الصناعات التعدينية والصناعات الطبية والغذائية إضافة إلى إنتاج السماد من الفوسفات".

وأضاف وزير الطاقة: "أن الغاز الطبيعي أيضاً ممكن أن ننتج منه الأمونيا فهذه كلها تساعدنا على إنشاء العديد من الصناعات التحويلية التي نأمل أن تعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني".

وتابع الخرابشة: " نأمل أن يكون لدينا كميات من الفوسفات لاستغلالها تجارياً لإنتاج العناصر أو مواد مختلفة تكون مدخلات لصناعات تحويلية عديدة، مثل قطاع الصناعات التعدينية والصناعات الطبية والصناعات الغذائية ويصنع منه الأسمدة، لتعظيم القيمة المضافة المحلية مقارنة إذا كان سيباع كمواد خام".

وذكر وزير الطاقة: "أننا معنيين باستغلال كافة الثروات الطبيعية الموجودة على الأرض الأردنية"، لافتاً إلى أنه سيشهد اهتماماً متزايداً خلال المرحلة المقبلة.

الجدير ذكره، أن الدراسات الأولية تشير إلى وجود مكتشفات للفوسفات بهذه المنطقة وهذه المكتشفات مؤملة اقتصاديا؛ لأن الجانب السعودي وعلى الحوض نفسه استخرج الفوسفات، ويتوقع إذا تم استخراج الفوسفات سينتعش الصناعة في المنطقة الشرقية خاصة مع وجود حقل الريشة في المنطقة.


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