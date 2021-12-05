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الصحة المصرية: تسجيل 39 حالة وفاة و892 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 39 حالة وفاة و892 إصابة جديدة بـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت عن تسجيل 892 إصابة جديدة و39 وفاة بفيروس (كورونا) في البلاد.
وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 362260 من ضمنهم 300437 حالة تم شفاؤها، و 20682 حالة وفاة"، وفق (موقع الوزارة).

وأضاف: "أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".

وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ  كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

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