تطورات حالة الطرق صباح اليوم الأحد

رام الله - دنيا الوطنأفادت إدارة المرور والنجدة، اليوم الأحد، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.وأكدت الإدارة على استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة، والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.وأشار إلى استمرار الإغلاق الكلي لشارع الجلاء المسار الشرقي والغربي من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة المسار الشمالي والجنوبي من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.