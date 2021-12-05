الطقس: أجواء غائمة وباردة وأمطار متفرقة فوق بعض المناطق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد غائماً جزئياً وبارداً نسبياً نهاراً إلى بارد ليلاً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع اعتباراً من ساعات الظهيرة سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً وبارداً، وتسقط أمطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً نهاراً إلى بارد ليلاً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



أما الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً نهاراً إلى بارد ليلاً، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتوقع اعتبارا من ساعات الظهيرة سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار، أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



وتحذر دائرة الارصاد الجوية من تدني مدى الرؤيا الأفقية وارتفاع نسبة الغبار في الجو، وخطر التزحلق على الطرقات التي تشهد هطول للأمطار.





رام الله - دنيا الوطن