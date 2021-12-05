رضوان: إصرار الاحتلال على اعدام الشاب سليمة دليل على الفاشية والعنصرية الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنعقب الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على جريمة اعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للشاب الفلسطيني محمد سليمة، والذي نفذ عملية الطعن في منطقة باب العامود، مساء أمس السبت، والتي اسفرت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة.وقال رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن": "تحية لروح شهيد القدس الذي قدم روحه دفاعا عن القدس والأقصى، وأكد أن القدس خط أحمر دونها أرواحنا ودماؤنا".وأضاف رضوان: "إن جريمة اعدام شهيد القدس والإصرار على تصفيته رغم اصابته يدلل على الفاشية والعنصرية الصهيونية ومدى الإجرام والحقد الصهيوني تجاه أبناء شعبنا مما يتطلب محاسبة قادة الإجرام الصهاينة على ارتكابهم جرائم ضد الإنسانيةوأكد القيادي في حركة حماس، أن هذه الجريمة لن توقف مسيرة المقاومة، لافتا إلى أن الرد عليها يكون بتصعيد العمليات البطولية والمواجهة الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي.