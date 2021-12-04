دولي

وسائل إعلام تركية تنشر صور قنبلة أعدت للتفجير تحت سيارة تابعة لحرس أردوغان

وسائل إعلام تركية تنشر صور قنبلة أعدت للتفجير تحت سيارة تابعة لحرس أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام تركية، مساء يوم السبت، صورا لقنبلة عثرت عليها قوات الأمن تحت سيارة تابعة لحرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فإن قوات الأمن عثرت على قنبلة معدة للتفجير عن بعد تحت سيارة تابعة لحرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ولاية سيرت شرقي البلاد.

وقالت وسائل إعلام في تركيا: "إن العبوة كان مخطط تفجيرها بمهرجان خطابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم جنوبي تركيا".

وأشارت إلى أن وصل خبراء المفرقعات إلى الموقع على الفور.

وأوضحت أن فرق التحقيق قامت برفع البصمات في الموقع، فيما أطلقت الشرطة عملية أمنية لاعتقال على المشتبه بهم.





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