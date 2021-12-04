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مشتهى: لم نستلم كتاباً رسمياً من القنصلية التركية حول الإجراءات الجديدة للحصول على التأشيرة

مشتهى: لم نستلم كتاباً رسمياً من القنصلية التركية حول الإجراءات الجديدة للحصول على التأشيرة
خاص دنيا الوطن
أكد وسيم مشتهى، رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر في قطاع غزة، أن جمعية وكلاء السياحة والسفر في قطاع غزة، لم تستلم كتاباً رسمياً من القنصلية التركية، حول وجود إجراءات جديدة خاصة بحصول المواطنين الفلسطينيين على تأشيرة للسفر الى تركيا.

وقال مشتهى في تصريح لـ"دنيا الوطن": "نحن كشركات سياحة وسفر سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة، كنا نأخذ جواز السفر ونرسله عبر القنصلية التركية، ويبقى مدة يومين الى أسبوع حتى يتم تفييزه، ثم نستلمه، فلا يوجد أي وسيط بين شركات السياحة والسفر والسفارة التركية، انما نحن جزء أساسي مع السفارة التركية والمواطن الفلسطيني".

وأضاف: "ما تسمى بشركة بسبورت، دخلت على الخط، حيث أنها شركة غير مرخصة لا من وزارة الاقتصاد الوطني ولا من وزارة السياحة الآثار ولا من وكلاء السياحة والسفر ولا من الغرفة التجارية، ولا من وزارة الحكم المحلي (البلديات)، كما تم اغلاق فرعها في قطاع غزة".

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