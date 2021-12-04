راصد جوي يتحدث عن تفاصيل المنخفض الجوي المقبل.. هذا موعده

رام الله - دنيا الوطنكشف ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، تفاصيل جديدة حول الحالة الجوية التي من المتوقع أن تشهدها الأراضي الفلسطينية في الأيام المقبلة.وتوقع العلامي في تصريح نشره، مساء اليوم السبت، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ان يشهد يوم غدٍ الأحد، وحتى فجر الاثنين، امطاراً، فوق مناطق شمال فلسطين المحتلة، وصولا لشمال الضفة والسواحل الشمالية والوسطى، وقد تكون رعدية وغزيرة أحيانا.وأشار إلى أنه بقية المناطق الفلسطينية، تبقى فيها فرص تساقط الأمطار ضعيفة وقد تكون مستبعدة.